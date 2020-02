Itzehoe: Geschädigter gesucht!

Avatar_shz von shz.de

14. Februar 2020, 10:13 Uhr

Itzehoe (ots) - Donnerstagmittag hat eine Verkehrsteilnehmerin in Itzehoe im

Vorbeifahren ein parkendes Fahrzeug touchiert. Als sie den Vorfall der Polizei

meldete, war der beschädigte Wagen nicht mehr am Ort. Nach ihm sucht die Polizei

nun.



Laut Angaben der Unfallverursacherin war diese um 12.45 Uhr auf der Lindenstraße

stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Hausnummer 16 sei sie einem

entgegenkommenden Rettungswagen ausgewichen und habe dabei ein blaues, parkendes

Fahrzeug berührt und beschädigt. Zunächst setzte die Unfallverursacherin ihren

Weg fort und meldete sich erst gegen 13.00 Uhr auf dem Revier. Eine Suche nach

dem angefahrenen PKW verlief negativ - den hatte ein Unbekannter mittlerweile

entfernt.



Die Polizei sucht nun nach dem Geschädigten und nach Zeugen, die den Vorfall

beobachtet haben. Möglicherweise können diese nähere Angaben zu dem gesuchten

Wagen machen. Hinweise nimmt die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821

/ 6020 entgegen.



Merle Neufeld



