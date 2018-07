Itzehoe: Geschädigte nach Unfall gesucht!

von shz.de

25. Juli 2018, 16:23 Uhr

Itzehoe (ots) - Nachdem eine Frau bereits am 20. Juli 2018 in

Itzehoe im Vorbeifahren mit ihrem Auto einen anderen Wagen beschädigt

hat, sucht die Polizei nun nach dem Halter des touchierten Wagens -

der steht bis jetzt nicht fest.



Um 10.40 Uhr war die Anzeigende auf dem Sandberg in Fahrtrichtung

Innenstadt unterwegs. Im Vorbeifahren berührte die Itzehoerin mit

ihrem Chevrolet ein am rechten Fahrbahnrand stehendes Fahrzeug,

setzte zunächst aber erst einmal ihren Weg fort und kümmerte sich

nicht weiter um den möglicherweise verursachten Schaden. Am Folgetag

meldete sich die Seniorin dann bei der Polizei - das angefahrene Auto

ließ sich bis heute nicht ermitteln. Wer Hinweise auf dieses geben

kann oder wer tatsächlich betroffen von dem Unglück ist, sollte sich

bei der Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell