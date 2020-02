Itzehoe: Frau leistet wiederholt Widerstand, Beamter verletzt

Avatar_shz von shz.de

26. Februar 2020, 13:53 Uhr

Itzehoe (ots) - Im Zuge eines Widerstandes einer Frau in Itzehoe am

Dienstagabend hat sich ein Beamter eine Knieverletzung zugezogen. Der Polizist

ist erst einmal nicht mehr dienstfähig, die Beschuldigte kam auf die

psychiatrische Station eines Krankenhauses.



Kurz vor 18.00 Uhr fuhren zwei Streifen in den Graf-Egbert-Ring, da eine

amtsbekannte Frau nach einem Beziehungsstreit in einer Wohnung durchdrehen

sollte. Die Einsatzkräfte trafen an der Anschrift auf die Beschriebene, die mit

einem Messer ausgerüstet am Boden krabbelte, ihr Partner war zu der Zeit nicht

anwesend. Als die Betrunkene das Messer verlor, sicherten die Polizisten sie und

legten ihr schließlich Handfesseln an, als sie aus dem Fenster zu springen

drohte. Ein hinzugezogener Amtsarzt verfügte die Zwangseinweisung der

Itzehoerin. Diese sperrte sich während des Ganges zum Rettungswagen erheblich.

Auf der Treppe, über die die Einsatzkräfte sie im Fesselgriff nach draußen

brachten, rutschte ein Beamter ein paar Stufen hinunter und verletzte sich das

Knie. Nachdem die Beschuldigte schließlich noch gegen das beschriebene Gelenk

trat, musste der Polizist sich aufgrund starker Schmerzen aus dem Einsatz

zurückziehen und ins Krankenhaus begeben. Nach einer Behandlung konnte er dieses

wieder verlassen, ist aber bis auf weiteres nicht mehr dienstfähig. Ein zweiter

Beamter erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, ist aber weiterhin einsetzbar.

Die Beschuldigte, die innerhalb der letzten Wochen im Rahmen einiger Einsätze

mehrfach Widerstand leistete, kam schließlich in das Itzehoer Klinikum. Gegen

sie fertigten die Streifen eine Strafanzeige wegen mehrerer Delikte.



