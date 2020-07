Itzehoe: Frau leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Avatar_shz von shz.de

14. Juli 2020, 11:53 Uhr

Itzehoe (ots) - Am Montagabend ist es in Itzehoe zu einem Polizeieinsatz in der Schenefelder Chaussee gekommen. In Höhe der dortigen angrenzenden Tonkuhle lief eine Frau immer wieder auf die Fahrbahn.



Gegen 20.00 Uhr suchten die alarmierten Polizeibeamten den Einsatzort auf und trafen die auf der Straße vor einem Fahrzeug stehende Frau an. Da die 32-jährige, stark alkoholisierte Frau sich in einem offensichtlich psychischen Ausnahmezustand befand und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, sollte sie ins Klinikum zwangseingewiesen werden. Vor der Fahrt ins Klinikum leistete die Beschuldigte aus Itzehoe erheblichen Widerstand. Sie biss einer Beamtin in den kleinen Finger. - Die Polizistin erlitt dabei keine Verletzungen, da sie Handschuhe trug. Zudem kniff die 32-Jährige in die Oberschenkel der Polizisten und trat nach ihnen. Um weitere Angriffe zu unterbinden wurden ihr Handfesseln angelegt. - Anschließend erfolgte die Fahrt ins Klinikum.



Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille, woraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde.



Die Beschuldigte wird sich nun unter anderem wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.



Maike Pickert



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Maike Pickert Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2022 Mobil: +49 (0) 171 290 11 07 E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4651542 OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell