Itzehoe: Frau leistet erheblichen Widerstand

19. Februar 2020, 13:53 Uhr

Itzehoe (ots) - Nach dem Anruf eines Zeugen, der am Dienstag eine schreiende

Frau in einem Itzehoer Waldstück gemeldet hatte, sah sich eine Streife einer

stark alkoholisierten und aggressiven Frau gegenüber. Diese kam letztlich bis

zum heutigen Morgen in das Polizeigewahrsam.



Gegen 17.40 Uhr suchten Beamte den Holtweg auf, weil dort eine weibliche Person

am Boden liegen und schreien sollte. Bei Eintreffen der Polizisten schrie die

Dame noch immer, war allerdings trotz ihres Zustandes ansprechbar. Die

Feststellung der Identität der Betroffenen gestaltete sich schwierig, da die

Frau sich unkooperativ verhielt. Als sie zudem versuchte, sich vom Ort zu

entfernen und die Einsatzkräfte sie durch Festhalten daran hinderten, schlug die

31-Jährige auf die Ordnungshüter ein. In der Folge biss die Itzehoerin eine

Beamtin und beschimpfte und beleidigte das Streifenteam. Ein schließlich auf dem

Itzehoer Revier absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 2,57

Promille, woraufhin eine Bereitschaftsrichterin die Entnahme einer Blutprobe und

den mehrstündigen Verbleib in einer Zelle anordnete. Auch hier randalierte die

Frau, bis sie am Abend zur Ruhe kam. Mit einer Strafanzeige wegen des Angriffs

auf Vollstreckungsbeamte, wegen des Widerstandes, der Beleidigung und der

Körperverletzung durfte die Beschuldigte das Polizeihochhaus schließlich am

heutigen Morgen wieder verlassen.



