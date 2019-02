Itzehoe: Festnahme nach Wohnungsdiebstahl

von shz.de

25. Februar 2019, 11:03 Uhr

Itzehoe (ots) - In der Nacht zum Sonntag, den 24. Februar, konnten

Polizeibeamte einen Dieb festnehmen, der zuvor in ein Haus

eingestiegen war.



Kurz vor 04.00 Uhr nachts hatte der Mann ein Grundstück in der

Itzehoer Krohnstraße betreten und war durch unverschlossene

Seitentüren in die Garage des Hauses und später in das Erdgeschoß

eingedrungen. Im Erdgeschoß hatte er bereits einen Laptop und eine

Spielekonsole bereitgestellt, als er von den Hausbewohnern aus dem

Obergeschoß gestört wurde. Der Hausherr konnte noch beobachten, wie

der Mann mit einem aus seiner Garage gestohlenen Mountain Bike und

einer großen gelben Tasche die Flucht ergriff.



Eine Polizeistreife konnte den 42-jährigen Mann aus Wilster

bereits im Juliengardeweg stoppen und festnehmen. Neben dem

gestohlenen Fahrrad wurden ein kleiner Geldbetrag und einige Artikel

aus der Garage sichergestellt. Der Dieb hatte auch einen Rucksack mit

Einbruchswerkzeug dabei. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der

Mann wieder entlassen werden. Da die Räume unverschlossen waren, wird

sich der Wilsteraner wegen Diebstahls verantworten müssen.



Die Polizei rät, unbedingt alle Türen- auch die Nebentüren - eines

Hauses sowie Nebengebäude und Schuppen, verschlossen zu halten, um

das Eigentum zu sichern.



Stefan Hinrichs









Rückfragen bitte an:

Stefan Hinrichs

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2002

Mobil: +49 (0)

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell