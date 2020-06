Itzehoe: Festnahme eines Diebes dank Zeugen

Avatar_shz von shz.de

22. Juni 2020, 11:13 Uhr

Itzehoe (ots) - Am Samstagabend haben zwei Zeugen unabhängig voneinander einen Dieb auf einer Baustelle in Itzehoe beobachtet und die Polizei alarmiert. Eine Streife nahm den Beschuldigten fest - bei ihm handelte es sich um einen polizeilich bereits bekannten 36-Jährigen.



Gegen 18.15 Uhr bemerkten zwei Anwohner der Moltkestraße einen Mann, der auf einen Fahrradanhänger vier Holzpfosten lud, die von der dortigen Baustelle des Kindergartens stammten. Mitsamt seiner Beute entfernte sich der Dieb, den eine Streife kurz darauf in Tatortnähe festnahm. Das Holz im Wert von etwa tausend Euro musste der Itzehoer zum Tatort zurückbringen, zudem nahmen die Einsatzkräfte dem Mann Drogen ab, die er bei sich hatte.



Der Beschuldigte muss sich nun wegen des Diebstahl und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.



