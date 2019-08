Itzehoe: Falsche Polizisten erbeuten mehrere tausend Euro

von shz.de

07. August 2019, 12:03 Uhr

Itzehoe (ots) - Am gestrigen Tag haben einige Anwohner im Bereich

Große Tonkuhle in Itzehoe Anrufe falscher Polizeibeamte erhalten. Die

meisten der Betroffenen beendeten das Gespräch rasch - eine Seniorin

allerdings schenkte der unwahren Geschichte Glauben und erlitt

dadurch einen nicht unerheblichen finanziellen Schaden. Die

Ermittlungen in dieser Sache hat die Itzehoer Kripo übernommen.



Am Vormittag meldete sich eine Person bei der Dame und gab sich

als Beamter der Kriminalpolizei aus. Angeblich, so der Anrufer,

besitze eine Bande persönliche Daten der 88-Jährigen und käme mit

diesen an das Konto der Frau heran. Besser sei es daher, das Bargeld

abzuheben und zuhause zu deponieren. Darauf begab sich die Itzehoerin

zu ihrer Bank und hob einen fünfstelligen Geldbetrag ab. Zuhause

angekommen, klingelte das Telefon erneut - wieder war der falsche

Polizist am Apparat. Dieser gab nun vor, dass weitere Gauner im

Geldinstitut gesessen und der Seniorin Falschgeld ausgehändigt

hätten. Man sein den Ganoven auf die Spur gekommen und wolle die

gesamte Summe nun in echtes Geld tauschen. Dafür müsse die

Geschädigte den gesamten Betrag in einer Mülltonne an der Straße

deponieren - dort werde der Tausch dann vollzogen. Das Opfer kam den

Forderungen nach, lagerte ihr Geld wie gewünscht in der Tonne,

erhielt aber natürlich keinen Ersatz, nachdem ein Betrüger das

Bargeld abgeholt hatte. Der Mann war schlank, etwa 180 cm groß, 20

Jahre alt hatte kurze dunkelblonde Haare und trug ein helles T-Shirt

und eine kurze dunkle Hose.



Leider erhielt die Polizei erst einige Stunden nach der

Geldabholung Kenntnis von dem Geschehen. Sofort eingeleitete

polizeiliche Maßnahmen führten die Beamten bisher nicht auf die Spur

der Täter. Da diese vermutlich eine längere Zeit im Bereich

Bargkoppel, Oelixdorfer Straße, Ziegelhof, Hühnerbach, Heescheck

zugebracht haben, bittet die Polizei um Hinweise, so Anwohnern

verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind (Telefon 04821 /

6020).



