Itzehoe: Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Avatar_shz von shz.de

12. Februar 2020, 12:23 Uhr

Itzehoe (ots) - In der Nacht zu heute hat eine Streife in Itzehoe ein Fahrzeug

kontrolliert und dabei festgestellt, dass der Insasse offenbar unter

Drogeneinfluss stand und ohne Führerschein unterwegs war. Den Verkehrsteilnehmer

erwartet nun eine Strafanzeige.



Kurz nach Mitternacht befanden sich die Beamten auf dem Gelände einer Tankstelle

in der Lindenstraße. Hier entschlossen sie sich, den Fahrer eines BMWs zu

überprüfen, nachdem dieser ebenfalls auf das Gelände gefahren war. Bei dem Check

ergab sich, dass dem Mann in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis entzogen worden

war. Gerade, so der Beschuldigte, versuche er, den Führerschein durch das

Absolvieren einer medizinisch-psychologischen Untersuchung zurück zu erlangen.

Im Gespräch mit dem Itzehoer bemerkten die Einsatzkräfte eine nicht natürliche

Pupillenreaktion, so dass sie den vorangegangenen Konsum von Drogen annahmen.

Einen Drogenvortest konnte der 28-Jährige nicht absolvieren, so dass die

Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Der BMW verblieb am

Anhalteort - der Beschuldigte wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis

und unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten müssen - und das

vermutlich nicht zum ersten Mal.



Merle Neufeld



