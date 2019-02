Itzehoe: Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

von shz.de

15. Februar 2019, 12:03 Uhr

Itzehoe (ots) - Donnerstagabend hat eine Streife in Itzehoe den

Fahrer eines Autos kontrolliert, der ohne Führerschein und unter dem

Einfluss von Drogen unterwegs gewesen ist. Außerdem befanden sich an

dem Wagen falsche Kennzeichen.



Um 22.20 Uhr entschieden sich die Beamten in der Straße Neue

Reihe, einen Mercedes zwecks Verkehrskontrolle zu stoppen. Zunächst

folgten die Einsatzkräfte dem Auto, das schließlich auf ein

Grundstück in der Straße Lübscher Kamp fuhr. Im Garten entdeckten die

Polizisten zwar das Auto, der Fahrer war jedoch verschwunden. Auf

Aufforderung kam der 52-Jährige aus einem Gebüsch heraus. Er war

nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, ein Drogenvortest bei ihm

verlief positiv auf Kokain. Zudem waren an dem Fahrzeug Kennzeichen

montiert, die keinem PKW zuzuordnen waren. Der Beschuldigte musste

sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Die Fahrzeugschlüssel und

die zu dem Mercedes gehörenden Papiere behielten die Einsatzkräfte

ein und fertigten eine Anzeige wegen diverser Delikte.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell