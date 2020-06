Itzehoe: Fahrt unter Drogeneinfluss

Avatar_shz von shz.de

08. Juni 2020, 15:03 Uhr

Itzehoe (ots) - Am Samstagabend hat die Polizei einen jungen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Drogen stehend mit einem Auto in Itzehoe unterwegs gewesen ist. Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.



Um 22.00 Uhr kontrollierte eine Streife in der Kieler Landstraße einen Mercedes, an dessen Lenkrad ein 19-Jähriger saß. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Hohenlockstedters stellten die Einsatzkräfte Auffälligkeiten fest, die auf den vorangegangenen Konsum von Drogen hindeuteten. Ein darauf freiwillig durch den Betroffenen absolvierter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis auf Cannabis. Der junge Mann musste eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen und wird sich ordnungsrechtlich wegen der Drogenfahrt verantworten müssen.



Merle Neufeld



