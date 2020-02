Itzehoe: Fahrt unter Drogeneinfluss

Avatar_shz von shz.de

10. Februar 2020, 11:13 Uhr

Itzehoe (ots) - Am Samstagabend hat eine Streife in Itzehoe die Autofahrt eines

Mannes beendet, der unter dem Einfluss von Drogen am Steuer eines Wagens saß. Er

musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.



Um 20.30 Uhr unterzogen die Beamten in der Brückenstraße einen

Verkehrsteilnehmer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei stellten die

Einsatzkräfte bei dem 18-jährigen Fahrzeugführer Auffälligkeiten an den Augen

fest. Auf Nachfrage räumte der aus dem Kreis Steinburg Stammende ein, zu

Wochenbeginn THC konsumiert zu haben - ein Drogenvortest bei dem Opel-Fahrer

verlief positiv. Der 18-Jährige musste sich darauf der Entnahme einer Blutprobe

unterziehen und wird sich wegen des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss

berauschender Mittel verantworten müssen.



Merle Neufeld



