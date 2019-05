Itzehoe: Fahrt unter Drogeneinfluss

von shz.de

07. Mai 2019, 09:03 Uhr

Itzehoe (ots) - Unter dem Einfluss von Drogen stehend war ein Mann

am Montag in Itzehoe in einem Auto unterwegs. Er musste sich einer

Blutprobenentnahme unterziehen.



Kurz vor 14.00 Uhr stoppte eine Streife den Fahrer eines

Volkswagens in der Brückenstraße, um ihn und seinen Wagen einer

Kontrolle zu unterziehen. Im Gespräch mit den Beamten räumte der

Betroffene ein, gelegentlich einen Joint zu rauchen. Körperliche

Anzeichen deuteten darauf hin, dass der 33-Jährige auch am gestrigen

Tag unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand. Ein durch ihn

freiwillig absolvierter Speicheltest verlief positiv auf Cannabis,

worauf die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Sie

untersagten dem in Itzehoe Lebenden die Weiterfahrt für die nächsten

24 Stunden und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.



