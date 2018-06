Itzehoe: Fahrt unter Drogeneinfluss

von shz.de

26. Juni 2018, 09:53 Uhr

Itzehoe (ots) - Montagmorgen hat ein Polizeibeamter in seiner

Freizeit einen Audi entdeckt, der auf der Bundesstraße 77 mehrfach in

den Gegenverkehr geriet. Wie sich herausstellte, stand der Fahrer

unter Drogeneinfluss.



Gegen 06.30 Uhr war der Beamte privat auf der B 77 in Richtung

Itzehoe unterwegs. Vor ihm befand sich ein Wagen, der mehrmals auf

die Gegenfahrbahn geriet und öfter abrupt abgebremst und beschleunigt

wurde. Der Zeuge meldete seine Beobachtung der Einsatzleitstelle,

worauf eine Streife den Fahrer schließlich in der Aaron-Rieder-Straße

überprüfte. Alkoholisiert war der Mann nicht, allerdings verlief ein

Drogenvortest bei ihm positiv. Der 30-Jährige musste sich darauf der

Entnahme einer Blutprobe unterziehen und wird sich strafrechtlich

wegen der Drogenfahrt verantworten müssen. Den Fahrzeugschlüssel des

Beschuldigten stellten die Einsatzkräfte vorerst sicher, um eine

Weiterfahrt zu verhindern.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell