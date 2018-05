Itzehoe: Fahrt unter Alkoholeinfluss

von shz.de

17. Mai 2018, 09:13 Uhr

Itzehoe (ots) - In der Nacht zu heute hat eine Itzehoer Streife

einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter Alkoholeinfluss stehend

am Steuer eines Autos saß. Er musste sich der Entnahme einer

Blutprobe unterziehen.



In der Nacht zu heute führten Beamte in der Adenauerallee eine

Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen dieser Aktion zogen sie gegen

01.15 Uhr den Fahrer eines Peugeots aus dem Verkehr und überprüften

ihn. Im Gespräch mit dem 22-Jährigen nahmen die Polizisten

Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durch den Betroffenen

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille.

Die Einsatzkräfte ordneten die Blutprobenentnahme an, stellten den

Führerschein des im Itzehoer Umland Lebenden sicher und nahmen seine

Fahrzeugschlüssel erst einmal in Verwahrung. Der Beschuldigte muss

sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell