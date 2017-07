Itzehoe: Fahrraddiebe festgenommen

Itzehoe (ots) - Dank des Hinweises einer Zeugin ist es der Polizei

in der Nacht zu heute gelungen, zwei Fahrraddiebe in Itzehoe

festzunehmen und zwei weitere zu ermitteln. Einiges an Diebesgut

konnte sichergestellt werden.



Gegen 0.30 Uhr meldete sich eine Frau bei der Polizei, die mehrere

Personen dabei beobachtete, wie diese sich am Fahrradständer am

Itzehoer Bahnhof tummelten, um dort offensichtlich ein Rad zu

entwenden. Die Anruferin hatte sich mit einem Begleiter auf die Lauer

gelegt, weil sie selbst am Vortag am selben Ort Opfer eines

Fahrraddiebstahls geworden war. Bei Eintreffen der Polizei waren die

Beschriebenen jedoch bereits geflüchtet. Einen von ihnen konnten sich

die Einsatzkräfte im Nahbereich noch greifen - er war auf einem

Mountainbike unterwegs, welches er angeblich nicht gestohlen hatte.

Seinen Kumpel entdeckte eine Streife am Kreismuseum, einen dritten

jungen Mann suchten Beamte nach einigen Ermittlungen zuhause auf. Die

Identität des vierten Beteiligten dürfte feststehen - ihn ergriffen

die Polizisten in der Nacht nicht mehr. Allerdings stellten sie drei

am Vortag entwendete Fahrräder im Keller eines Mehrfamilienhauses

sicher, das Rad des zuerst Festgenommenen behielten sie auch ein.



Die Beschuldigten im Alter von 16 und 17 Jahren müssen sich nun

wegen dem besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten müssen

- wie viele Taten insgesamt auf ihr Konto gehen, bleibt zu klären.



