Itzehoe: Einbruch in Eisdiele

Avatar_shz von shz.de

24. August 2020, 14:13 Uhr

Itzehoe (ots) - In der Nacht zum Sonntag kam es in Itzehoe zu einem Einbruch in ein Eiscafe. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Gegen 04.00 Uhr suchten die Einbrecher die in dem Gebäude befindliche Eisdiele in der Breite Straße auf und verschafften sich vermutlich im rückwärtigen Gebäudebereich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt in das Gebäude. Im Inneren stahlen sie einen geringen Bargeldbetrag.



Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können, sollten sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821/6020 in Verbindung setzen.



Maike Pickert



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Maike Pickert Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2022 Mobil: +49 (0) 171 290 11 07 E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4687636 OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell