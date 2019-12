Itzehoe: Einbruch in Einfamilienhaus in Tegelhörn

Avatar_shz von shz.de

10. Dezember 2019, 09:13 Uhr

Itzehoe (ots) - Innerhalb einer nur zweistündigen Abwesenheit der Hausbewohner

ist es am Montag zu einem Einbruch in das Zuhause der zwei Itzehoer gekommen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr verließ das Ehepaar sein Haus in der

Preußisch-Holland-Straße. Bei Rückkehr bemerkten die beiden, dass ein

Unbekannter gewaltsam über die Terrassentür in ihr Wohnobjekt eingedrungen war.

Der Einbrecher durchsuchte einige Zimmer und entwendete nach derzeitigen

Erkenntnissen 50 Euro und Schmuck von noch unbekanntem Wert.



Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine - Zeugen sollten sich daher bei

der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 40821 / 6020 melden.



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4463638

OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell