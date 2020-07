Itzehoe: Einbruch in Einfamilienhaus

Avatar_shz von shz.de

08. Juli 2020, 09:22 Uhr

Itzehoe (ots) - In der Nacht zum Montag ist es in Itzehoe zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.



Im Zeitraum von 01.30 Uhr bis 06.00 Uhr suchten Einbrecher ein Haus in der Potthofstraße auf und drangen über ein auf Kipp stehendes Fenster in das Objekt ein. Als die Täter vermutlich einen Hausbewohner hörten, ergriffen sie die Flucht durch das Fenster. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist bis jetzt unklar.



Der auf der Auffahrt befindliche Audi des Geschädigten wurde durch die Unbekannten ebenfalls aufgesucht und beschädigt.



Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen können. Hinweise bitte an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/60 20.



