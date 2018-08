Itzehoe: Einbrecher stehlen Fahrzeug

von shz.de

28. August 2018, 14:23 Uhr

Itzehoe (ots) - In der Nacht zu heute haben sich Unbekannte in ein

Haus im Kremper Weg eingeschlichen, Fahrzeugschlüssel entwendet und

im Anschluss den passenden Wagen dazu.



In der Zeit von Montag, 23.00 Uhr, bis zum heutigen Morgen, 06.00

Uhr, verschafften sich Einbrecher unbemerkt Zutritt zu einem

Reihenhaus. Während die Bewohnerin schlief, stahlen sie die Schlüssel

eines Nissans und fuhren schließlich mit dem Wagen, der in einem

Carport stand, davon. Mittlerweile hat sich der Micra im Wert von

etwa zehntausend Euro wieder angefunden - mit von einem Polo

stammenden Kennzeichen stand er im Kamper Weg. Die Ermittlungen der

Kripo zu dem Dieb dauern an - möglicherweise kommt ein

Polizeibekannter für die Tat in Frage.



Wer Hinweise in dieser Sache geben kann, sollte sich mit der

Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung

setzen.



Im Zusammenhang mit dieser Tat möchte die Polizei Hausbewohner

dringend darauf hinweisen, Fenster und Türen stets richtig zu

verschließen und nicht für ihre Haustiere in halbgeöffnetem Zustand

zu belassen. Auf Kipp gestellte Fenster und Türen oder aber andere

Varianten des halboffenen Schließzustandes laden Einbrecher ein und

erleichtern ihnen das Eindringen in Häuser und Wohnungen!



