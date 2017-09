Itzehoe: Einbrecher in Pünstorf unterwegs - Zeugen gesucht

Itzehoe (ots) - In der Nacht zu Freitag, am 08.09.17, gegen 01.50

Uhr, kam es in der Pünstorfer Straße in Itzehoe zu einem Einbruch.

Offenbar zwei Täter schlichen sich von der Straßenseite um das

Grundstück eines Reihenhauses herum an. Mit Feldsteinen warfen sie

die Terrassentür ein und betraten das Haus. Im Schlafzimmer traf

einer der Täter auf den 81 jährigen Hausbesitzer, der gerade aus dem

Schlaf erwachte. Er bedrohte ihn, ruhig zu sein und durchwühlte die

Schränke auf der Suche nach Schmuck. Der 81jährige blieb unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen ohne Beute verließen die beiden Einbrecher

das Haus wieder und flüchteten. Fahndungsmaßnahmen der

Polizeistreifen verliefen ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei sucht nun

nach Zeugen, die in der Nacht etwas gesehen oder gehört haben. Der

Täter im Schlafzimmer war etwa 170 cm groß und trug einen dunklen

Jogginganzug mit Kapuze. Er trug eine auffällige Maske vor dem

Gesicht und sprach deutsch mit südländischem Akzent. Es ist zudem

denkbar, dass die Täter in den letzten Tagen im Stadtteil Pünstorf

auffällig unterwegs waren - möglicherweise auch mit einem Auto.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo in Itzehoe unter 04821-6020

in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 08.Sep.2017 | 11:13 Uhr