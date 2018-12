Itzehoe: Drogenfahrten an den Weihnachtsfeiertagen

von shz.de

27. Dezember 2018, 10:23 Uhr

Itzehoe (ots) - Über die Feiertage haben Itzehoer Beamte zwei

Personen aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Drogen

stehend am Steuer eines Fahrzeugs saßen. Sie mussten sich jeweils

einer Blutprobenentnahme unterziehen.



Am Mittwochmorgen kontrollierte eine Streife in der Lindenstraße

die Fahrerin eines Audis. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der

Dame stellten die Einsatzkräfte keinerlei Reaktion der Pupillen auf

Lichteinfall und wässrige und glasige Augen fest. Bereitwillig räumte

die Itzehoerin ein, an den Feiertagen Drogen konsumiert zu haben,

einen Drogenvortest lehnte sie ab. Die Polizisten ordneten darauf die

Entnahme einer Blutprobe an, untersagten der Frau das Führen eines

Fahrzeugs für die nächsten 24 Stunden und fertigten eine

Ordnungswidrigkeitenanzeige.



Ebenfalls unter dem Einfluss von Rauschmitteln war ein 21-Jähriger

in der Nacht zu heute unterwegs. Ihn überprüften Beamte im

Feldschmiedekamp, wo der Betroffene seinen Wagen gerade abstellte.

Die Augen des Mannes wiesen Auffälligkeiten auf, die auf

vorangegangenen Drogenkonsum schließen ließen, was der Itzehoer

jedoch leugnete. Ein Drogenvortest allerdings verlief positiv auf

Cannabis, so dass auch der 21-Jährige sich einer Blutprobenentnahme

stellen musste.



