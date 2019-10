Itzehoe: Diebstahl von Kaninchen

Avatar_shz von shz.de

21. Oktober 2019, 12:53 Uhr

Itzehoe (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es zu einem

Tierdiebstahl aus den Außengehegen eines Senioren-Centrums in Itzehoe

gekommen. Die Täter erbeuteten Kaninchen, die Polizei sucht nun nach

Zeugen.



Im Zeitraum von Sonnabend, 14.00 Uhr, bis Sonntag, 10.30 Uhr,

suchten die unbekannten Diebe die vor dem Haupteingang stehenden

Außengehege des Centrums in der Beethovenstraße auf. Sie

durchtrennten die Gitterdrähte der Ställe, verbogen sie und

entwendeten drei schwarze Kaninchen im Wert von 117 Euro.



Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, sollte sich mit der

Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821/6020 in Verbindung

setzen.



Maike Pickert









Rückfragen bitte an:

Maike Pickert

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell