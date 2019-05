Itzehoe: Diebstahl von Baustelle

von shz.de

23. Mai 2019, 13:03 Uhr

Itzehoe (ots) - In der Nacht zum Mittwoch ist es auf einer

Itzehoer Baustelle nicht zum ersten Mal zu einem Diebstahl gekommen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben

können.



Im Zeitraum von Dienstag, 16.15 Uhr, bis Mittwochmorgen begaben

sich Unbekannte auf das umzäunte Baustellengelände in der

Kaiserstraße, Ecke Moltkestraße. Von dort entwendeten sie ein zum

Großteil vergrabenes Stromkabel von 25 Metern Länge im Wert von etwa

70 Euro. Bereits in der Vergangenheit stahlen Diebe in zwei Fällen

von demselben Grundstück Kabel.



Hinweise auf die Täter gibt es bisher keine. Zeugen sollten sich

daher bei der Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020

melden.



