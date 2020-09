Itzehoe: Diebstahl eines Motorrades - Zeugen gesucht

Avatar_shz von shz.de

15. September 2020, 08:43 Uhr

Itzehoe (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in Itzehoe ein Motorrad entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen.



Vom 13.09.2020 zum 14.09.2020 besuchte der Geschädigte Angehörige in der Alten Landstraße in Itzehoe. Zur Anreise nutze der 31-jährige Mann aus Nortorf sein Motorrad, welches er über Nacht an der Wohnanschrift der Angehörigen abstellte. Am nächsten Morgen stellte er den Diebstahl seiner vollverkleideten Maschine fest. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine schwarze Kawasaki Ninja ZX-9R mit dem amtlichen Kennziechen: IZ BD 38.



Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise im Zusammenhang mit dem Diebstahl oder dem Verbleib des Krads geben kann, meldet sich unter 04821 / 6020 bei der Polizei Itzehoe.



