Itzehoe: Diebstahl eines Motorrades

Avatar_shz von shz.de

17. Januar 2020, 10:53 Uhr

Itzehoe (ots) - Innerhalb der letzten Tage ist von einem Itzehoer Parkplatz ein

Motorrad verschwunden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den

Dieb oder auf den Verbleib der Maschine geben können.



Am vergangenen Sonntag stellte der Geschädigte seine Suzuki Supersportler in der

Detlev-H.-Rötger-Straße auf einem Parkplatz rechtsseitig in Richtung der

Waldorfschule im Bereich hinter der dortigen Polizeistation ab. Als der Itzehoer

am Donnerstagmorgen zu dem Ort zurückkehrte, war sein Zweirad entwendet worden.

Zum Zeitpunkt des Verschwindens war die schwarz-weiße Suzuki mit dem Kennzeichen

SE-DC 9 ausgestattet. Sie besaß eine Duplex-Auspuffanlage und hatte weiße

Felgen.



Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821

/ 6020 entgegen.



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4494719

OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell