Itzehoe: Diebstahl eines Akkordeons

von shz.de

erstellt am 14.Dez.2017 | 11:33 Uhr

Itzehoe (ots) - Ein dreister Dieb hat am Mittwochnachmittag das

Akkordeon eines Straßenmusikers in einem Supermarkt in der Straße

Langer Peter entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Gegen 16.30 Uhr stellte ein Straßenmusiker sein in einem blauen

Rollkoffer verstautes rotes Akkordeon, einen kleinen Klapptisch und

Lebensmittel in den Eingangsbereich des Geschäftes. Dann verließ er

kurz die Örtlichkeit. In der Zeit der Abwesenheit stahl eine

unbekannte Person seinen Rollkoffer samt dem Akkordeon von Höhner und

den Beistelltisch. Der Geschädigte setzte die Polizei darüber in

Kenntnis. Während er die Polizei alarmierte, verschwanden ebenfalls

seine Lebensmittel.



Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Taten beobachtet haben

und Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Sie sollten sich

unter der Telefonnummer 04821-6020 melden.



Maike Pickert









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell