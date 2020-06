Itzehoe: Diebstahl aus Sattelanhänger

Avatar_shz von shz.de

11. Juni 2020, 11:32 Uhr

Itzehoe (ots) - Im vergangenen Monat Mai ist es zu einem Diebstahl aus einem Sattelanhänger in Itzehoe gekommen. Die Täter erbeuteten diverse Werkzeuge, die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Im Zeitraum von Dienstag, 19.05.20, 12.00 Uhr bis Sonntag, 31.05.20, 16.00 Uhr, suchten die Diebe, den auf einem Parkplatz abgestellten Sattelanhänger in der Störfischerstraße auf. Sie entwendeten Werkzeuge im Wert von rund 2700 Euro aus dem nicht verschlossenen Anhänger.



Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821/60 20 entgegen.



Maike Pickert



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Maike Pickert Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2022 Mobil: +49 (0) 171 290 11 07 E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



