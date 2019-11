Itzehoe: Diebe in der Kaiserstraße aktiv

Avatar_shz von shz.de

27. November 2019, 12:42 Uhr

Itzehoe (ots) - Innerhalb der letzten Tage ist es in Itzehoe zu zwei Diebstählen

in der Kaiserstraße gekommen. Die Täter hatten es auf Baumaterialien und

Buntmetall abgesehen, die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Im Zeitraum vom vergangenen Freitagmittag bis zum gestrigen Dienstagmorgen

suchten Unbekannte den Rohbau der Kindertagesstätte in der Kaiserstraße auf. Sie

begaben sich dort in den Heizungsraum und entwendeten aus diesem diverses

Baumaterial von noch nicht näher zu bezifferndem Wert. In der Vergangenheit war

es am selben Ort bereits zu einem Diebstahl von Buntmetall durch Unbekannte

gekommen. Unweit der Baustelle ereignete sich ein weiterer Diebstahl. Die Täter

demontierten von dem Gebäude mit der Hausnummer 23 ein Regenwasser-Fallrohr aus

Kupfer und eine Kupfer-Kabelabdeckung. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum

Dienstag.



Täterhinweise nimmt die Polizei in Itzehoe in beiden Fällen unter der

Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.



