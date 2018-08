Itzehoe: Dieb verbringt Nacht im Polizeigewahrsam

von shz.de

Itzehoe (ots) - Nachdem ein deutlich alkoholisierter Dieb am

Dienstagabend einen ihm erteilten Platzverweis partout nicht

einhalten wollte, kam er zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur

Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam.



Bereits am Nachmittag begab sich ein 27-Jähriger in den Itzehoer

Bahnhofskiosk und versuchte dort, Tabak zu stehlen. Die Kassiererin

bemerkte das Vorhaben und verhinderte die Tat. Am Abend erschien

derselbe Mann erneut, griff sich eine Dose Tabak und lief davon. Noch

im Bahnhofsbereich traf eine Streife den Beschuldigten, der zuvor

bereits eine Körperverletzung begangen hatte, an. Den Tabak trug der

in Itzehoe Lebende noch bei sich, leugnete jedoch den Diebstahl. Er

war merklich alkoholisiert und gegenüber den Einsatzkräften

aufbrausend. Trotz eines deutlich ausgesprochenen Platzverweises

hielt sich der 27-Jährige nicht vom Bahnhof fern, so dass die Beamten

ihn schließlich mit auf das Revier nahmen. Ein hier absolvierter

Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,53 Promille. Die Nacht

musste der Beschuldigte in einer Zelle verbringen. Am frühen Morgen

des heutigen Tages durfte er nüchtern und mit einer Strafanzeige

wegen des Diebstahls im Gepäck wieder seines Weges gehen.



