Itzehoe: Dem Auge des Polizisten entgeht nichts...

25. September 2018, 09:12 Uhr

Itzehoe (ots) - Das jedenfalls gilt für den Fall, in dem der

Mitarbeiter einer im Itzehoer Polizeihochhaus tätigen Firma sich

alkoholisiert ans Steuer setzte, um in den Feierabend zu fahren.



Bereits am Nachmittag registrierte der Beamte einen mit

handwerklichen Arbeiten betrauten Mann in den Räumlichkeiten der

Behörde, weil dieser unter anderem auffällig glasige Augen besaß und

sich verlangsamt bewegte - Atemalkoholgeruch registrierte der

Polizist jedoch nicht. Während der Beamte sich wenig später außerhalb

des Gebäudes befand, um das Fahrzeug eines Bürgers zu begutachten,

sah er, wie sich der zuvor Beschriebene in ein Auto setzte, um den

öffentlichen Parkplatz vor dem Hochhaus zu verlassen. Er brach sofort

die Überprüfung des Bürgers ab, um den Autofahrer zu checken. Der gab

zwar an, vor Fahrtantritt keinen Alkohol getrunken zu haben - ein

Atemalkoholtest allerdings lieferte ein Ergebnis von 0,84 Promille.

Da dem Proband ein erneutes Pusten in das gerichtsverwertbare Gerät

nicht gelang, musste er sich letztlich einer Blutprobenentnahme

unterziehen.



Seine Tätigkeit bei der Polizei wird dem Mann sicher in keiner

guten Erinnerung bleiben, denn der nicht geldliche Lohn war nun eine

Ordnungswidrigkeitenanzeige.



Merle Neufeld









Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell