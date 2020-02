Itzehoe: Betrunken auf der Autobahn

Avatar_shz von shz.de

11. Februar 2020, 10:32 Uhr

Itzehoe (ots) - Dank eines Zeugen ist es der Polizei gelungen, am Montagabend

die Trunkenheitsfahrt eines Mannes auf der Autobahn 23 zu beenden. Der

Beschuldigte dürfte keine Fahrerlaubnis besessen haben, er musste sich der

Blutprobenentnahme unterziehen.



Gegen 22.30 Uhr alarmierte ein Verkehrsteilnehmer die Polizei, weil er auf der A

23 in Richtung Heide einen Ford verfolgte, der in Schlangenlinien und mit sehr

variierendem Tempo unterwegs war. Am Parkplatz Dithmarscher Geest verließ der

Verdächtige die Autobahn und hielt. Als die Polizei eintraf, lief der Motor des

Autos noch, auf dem Fahrersitz befand sich ein merklich alkoholisierter Mann aus

Hamburg. Ein Atemalkoholtest bei ihm lieferte einen Wert von 2,21 Promille, das

Ergebnis des Konsums von Wodka. Eigentlich, so der 33-Jährige, habe er nach der

Arbeit nach Hause fahren wollen. Sein Navigationsgerät funktioniere allerdings

nicht, so dass es ihn offenbar falsch gelotst hatte. Die Beamten ordneten die

Entnahme einer Blutprobe an und untersagten dem Mann erst einmal das Führen

fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge. Einen Führerschein dürfte der Beschuldigte

nicht besessen haben, denn er war bereits in der Vergangenheit wegen einer

Trunkenheitsfahrt polizeilich in Erscheinung getreten. Der 33-Jährige muss sich

nun erneut wegen der Trunkenheit im Verkehr und außerdem wegen des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis verantworten.



Merle Neufeld



