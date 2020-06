Itzehoe: Betrüger scheitert an aufmerksamer Bankmitarbeiterin

Avatar_shz von shz.de

24. Juni 2020, 12:13 Uhr

Itzehoe (ots) - Zu Wochenbeginn hat sich ein Unbekannter telefonisch als Polizist ausgegeben und versucht, von einem Rentner 28.000 Euro zu erlangen. Das Vorhaben scheiterte glücklicherweise an einer Bankangestellten, der die Geschichte verdächtig vorkam.



Am Montag rief ein angeblicher Polizeibeamter bei dem Itzehoer an und teilte ihm im Zuge einer erfundenen Geschichte mit, dass das Geld des Opfers auf dem Bankkonto nicht mehr sicher sei, da Betrüger es von dort ins Ausland transferieren würden. Der Senior schenkte dem Gesagten Glauben und begab sich am Dienstagmorgen zu seinem Geldinstitut, um sein Guthaben abzuheben und in die angeblich treuen Hände des falschen Polizisten zu übergeben. Glücklicherweise bemerkte die Bankmitarbeiterin den Betrug und verhinderte so den Vermögensschaden bei dem 76-Jährigen. Der zeigte den Sachverhalt letztlich bei der Polizei an, der Telefonbetrüger meldete sich bei ihm nicht mehr.



Leider gelingt es Gaunern am Telefon immer wieder, insbesondere ältere Menschen um den Finger zu wickeln und ihnen so das Geld aus der Tasche zu ziehen. Warnen Sie Ihre Angehörigen und Freunde vor diesen Machenschaften und weisen Sie sie für Zweifelsfälle auf die Nummer der Polizei hin! Hier werden Ihre Anliegen in jedem Fall ernst genommen!



Merle Neufeld



