Itzehoe: Belohnung im Fall Hindenburgstraße ausgesetzt (Folgemeldung zu 180730.3)

22. August 2018, 09:13 Uhr

180822.1 Itzehoe: Belohnung im Fall Hindenburgstraße ausgesetzt

Die Staatsanwaltschaft Itzehoe hat nun eine Belohnung in Höhe von

1500 Euro für sachdienliche Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung

der Täter führen.



In der Nacht vom 27. auf den 28. Juli 2018 wurde ein 48-jähriger

Mann in seiner Wohnung von zwei maskierten Männern überfallen. Die

Männer verletzten den Mann schwer, mittlerweile ist er außer

Lebensgefahr.



Die Mordkommission in Itzehoe ermittelt wegen eines versuchten

Tötungsdeliktes.



Derzeit werden die Beweismittel beim LKA Kiel untersucht und

ausgewertet, die Zeugen des Geschehens werden befragt.



Hinweise zur Tat nimmt die hiesige Mordkommission unter 04821/ 60

20 entgegen.



