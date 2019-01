Itzehoe: Autofahrer fährt Radfahrerin an und flüchtet

von shz.de

25. Januar 2019, 13:03 Uhr

Itzehoe (ots) - Bereits am Mittwoch, 16.01.2019, ist es zu einer

Verkehrsunfallflucht in Itzehoe gekommen. Die Polizei sucht nun nach

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.



Gegen 07.35 Uhr befuhr ein Autofahrer die Beethovenstraße in

Richtung der Straße Langer Peter. Im Einmündungsbereich der Straße

Langer Peter/Beethovenstraße bog der Fahrzeugführer während der roten

Ampelphase links in die Straße Langer Peter ab und übersah dabei die

19-Jährige mit ihrem E-Bike, die den linksseitigen Radweg in der

Straße Langer Peter in Richtung Hohenlockstedt befuhr. Die Ampel

zeigte für die Radfahrerin zu dem Zeitpunkt grünes Licht an. Der

unbekannte Fahrzeugführer touchierte den Hinterreifen des Pedelecs ,

wodurch die Bikerin stürzte. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt

unterdessen fort. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und kam

vorsorglich in ein Krankenhaus. An dem E-Bike entstand kein

Sachschaden.



Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um einen PKW (eventuell um

einen blauen Kleinwagen) gehandelt haben. Die Ermittler suchen nun

nach Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Sie werden

gebeten, sich mit der Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer

04821/6020 in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell