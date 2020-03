Itzehoe: Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Avatar_shz von shz.de

Itzehoe (ots) - Dank eines Zeugen ist es am Sonntagmittag einer Streife

gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Mannes in Itzehoe aufzudecken. Der war mit

mehr als zwei Promille unterwegs. Zudem war er nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis.



Um 13.17 Uhr ging der Anruf eines Verkehrsteilnehmers bei der Polizei ein. Er

informierte die Ordnungshüter über einen Verkehrsteilnehmer, der seinen PKW in

Schlangenlinien durch das Itzehoer Stadtgebiet führte. In der Adenauerallee nahm

die Streifenwagenbesatzung den Mercedes auf und stoppte diesen nahe eines

Schnellrestaurants in der Straße Vor dem Delftor. Der Atemalkoholtest bei dem

Beschuldigten ergab einen Wert von 2,24 Promille, woraufhin sich der 28-Jährige

aus dem Itzehoer Umland einer Blutprobe unterziehen musste. Auf Nachfrage gab

der Autofahrer an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die

Fahrzeugschlüssel des Fahrers wurden von den Polizisten sichergestellt. Er wird

sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss verantworten

müssen.



