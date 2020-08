Itzehoe: Aktuelle Warnung vor Telefonbetrügern!

Avatar_shz von shz.de

26. August 2020, 10:13 Uhr

Itzehoe (ots) - Momentan häufen sich die Anrufe von älteren Menschen aus dem Kreis Steinburg, bei denen der falsche Polizeibeamte mit einer unwahren Geschichte sein Glück versucht hat. Bisher ist es aufgrund der gesunden Skepsis der auserwählten Opfer zu keinerlei Schäden gekommen. Und so soll es auch bleiben! Aus diesem Grund warnt die Polizei dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen, egal wie glaubhaft sie klingen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, überlassen Sie niemandem ihr Geld oder sonstige Wertgegenstände und übermitteln Sie keine persönlichen Daten am Telefon oder an der Haustür!



Bitte informieren Sie insbesondere ältere Menschen über die aktuell laufende Serie, denn diese Altersgruppe ist in erster Linie Ziel der Betrüger!



Die Medien werden gebeten, insbesondere über Rundfunk diese Warnung zu verbreiten.



Merle Neufeld



