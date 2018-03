Itzehoe: Aktenzeichen xy - einige Hinweise zum Mordfall Keser

von shz.de

29. März 2018, 09:53 Uhr

Itzehoe (ots) - Nach dem Beitrag der Mordkommission Itzehoe in der

ZDF Sendung Aktenzeichen xy gingen bei den Beamten etliche Hinweise

ein. Viele betrafen die Person des Frank Lindner aber auch den

Maserati des Boxers. Die Hinweise kamen überwiegend in telefonischer

Form. Das auf der Internetseite eingestellte Hinweisportal und die

Emailanschrift wurden ebenfalls genutzt. Es gab viele Besucher der

eigens eingestellten Storymap zu diesem Fall. Nach Auskunft der

Beamten ist im Moment kein entscheidender Hinweis zu erkennen.

Allerdings können sich diese erfahrungsgemäß noch aus den

unterschiedlichen - noch zu überprüfenden - Angaben ergeben.



