Itzehoe: Älterer Herr fährt gegen Mauer

20. März 2018, 15:23 Uhr

Itzehoe (ots) - Am 20. März gegen 13. 50 Uhr, kam es zu einem

kleinen Unfall in der Itzehoer Innenstadt. Ein 80 jähriger Mann fuhr

mit seinem Renault vom Coriansberg nach rechts in den Sandberg ein.

Aus noch nicht genau geklärter Ursache kam er dann wenige Meter

weiter bei geringer Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab und

fuhr über den Gehweg gegen die Tür eines Mehrfamilienhauses am

Sandberg. Dort entstand nur ganz geringer Schaden. Der kleine Renault

wurde allerdings nicht unerheblich beschädigt. (ca. 1500.- Euro) Der

80 jährige wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht.



Stefan Hinrichs









