Iraner überquert geschlossenen Bahnübergang und fährt ohne Fahrkarte

von shz.de

08. Februar 2019, 10:13 Uhr

Nortorf/Neumünster (ots) - Gestern Mittag wurde die Bundespolizei

zu einem Einsatz im Zug von Nortorf nach Neumünster gerufen. Ein

junger Mann war ohne Fahrkarte im Zug angetroffen worden.



Bei Ankunft des Regionalexpress im Bahnhof Neumünster nahmen sich

die Bundespolizisten des Falls an. Es stellte sich heraus, dass der

25-jährige Iraner in Nortorf über den geschlossenen Bahnübergang

gelaufen war um den Zug noch zu erreichen. Eine Fahrkarte hatte er

außerdem nicht gelöst, sodass eine "Schwarzfahrt" im Raum stand.



Der Mann wurde über sein Fehlverhalten am Bahnübergang aufgeklärt.

Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Erschleichen von Leistungen sowie ein

Bußgeld von 350,- Euro.









