Integrierte Leitstelle Mitte - heutige Sturmeinsätze

09. Februar 2020, 20:07 Uhr

Kiel (ots) - Am heutigen Sonntag, 09.02.'20, wurden bis 19:30 Uhr die

Feuerwehren aus Kiel und den beiden Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön zu

122 Sturmeinsätze alarmiert. Vielfach handelt es sich um umgestürzte Bäume und

Schäden an Dächern, wobei auch brisante Einsätze auf Autobahnen und

Eisenbahnstrecken mit Oberleitungen erfolgreich abgewickelt wurden.



