+++ Informationen zum Sturmtief "Sabine", 40 Einsätze für die Feuerwehren im Kreis Plön +++

Avatar_shz von shz.de

09. Februar 2020, 21:13 Uhr

Plön (ots) - Aktuell sind die Feuerwehren des Kreises Plön zu 40 Einsätzen mit

Bezug zur aktuellen Sturmlage ausgerückt (Stand: 20:00). Hierbei handelte es

sich vor allem um umgestürzte Bäume, herabfallende Äste oder abgedeckte Dächer.

Im Bereich Wankendorf wurde ein Strommast in Mitleidenschaft gezogen, sodass die

Feuerwehr vor Ort unterstützend tätig werden musste. Des Weiteren wurde in Plön

das Dach eines Hauses teilweise abgedeckt, sodass Teile des Daches drohten auf

die B76 zu wehen. Hier wurden durch die Feuerwehr Plön Dachteile gesichert und

Gefahren für die Bevölkerung abgewendet.



Eine großflächige Alarmierung der Abschnittsführungsstellen, sowie der

Feuerwehren im Kreis Plön war, mit aktuellem Stand, nicht erforderlich.



Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Plön

Pressesprecher

Dennis Rakow

Telefon: 04307-4559082

Mobil: 0174-3613845

E-Mail: dennisrakow@gmail.com

Sammelpostfach: pressewart@kfv-ploen.de

http://kfv-ploen.de/



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117025/4515479

OTS: Kreisfeuerwehrverband Plön



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Plön, übermittelt durch news aktuell