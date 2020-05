In Tierarztpraxis eingebrochen - Zeugenaufruf

Avatar_shz von shz.de

18. Mai 2020, 15:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - 18. Mai 2020 - Kreis Herzogtum-Lauenburg - 15. Mai 2020 - Wentorf bei Hamburg



Am 15. Mai 2020, gegen 22:47 Uhr kam es in einer Tierarztpraxis in Wentorf bei Hamburg, in der Hauptstraße, zu einem Einbruch.



Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Innenbereich der Praxis. Der Innenbereich wurde durchsucht. Die Täter wurden bemerkt und vermutlich aufgeschreckt. Sie flüchteten unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung.



Zwei Täter können wie folgt beschrieben werden:



Person 1:



- ca. 1,85 bis 1,90 m groß - kräftige Gestalt - bekleidet mit einem dunklen Sweatshirt und Basecap mit geradem Schirm



Person 2:



- ebenfalls ca. 1,85 bis 1,90 m groß - schlankere Gestalt als Person 1 - bekleidet mit einer Daunenjacke mit Fellkragen



Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.



Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind verdächtige Personen und Fahrzeuge in der Hauptstraße oder der näheren Umgebung aufgefallen?



Hinweise bitte unter der Telefonnummer: 040 / 7277070.



