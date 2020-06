In ein Einfamilienhaus eingebrochen - Eigentümer schliefen im Schlafzimmer

Avatar_shz von shz.de

Ratzeburg (ots) - 29. Juni 2020 - Kreis Stormarn - 26. Juni 2020 / Oststeinbek



Am 26. Juni 2020, in der Zeit von 00:30 bis 04:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße in Oststeinbek, bei dem die Täter Schmuck und Bargeld entwendeten.



Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand suchten die Täter das Tatobjekt auf und brachen gewaltsam ein zur Straßenseite gelegenes Fenster im Erdgeschoss auf.



Die Täter gelangten unbemerkt in den Innenbereich des Hauses und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Die beiden Hauseigentümer schliefen währenddessen im Schlafzimmer.



Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Als die Hauseigentümerin aufwachte und aufstand, stellte sie den Einbruch fest.



Zum Wert der erlangten Beute und zur Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.



Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können.



Wem sind in der o.g. Tatzeit in der Dorfstraße in Oststeinbek oder der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?



Hinweise bitte an die Polizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040 / 7277070.



