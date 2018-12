Immenstedt: Pferd verletzt - Zeugen gesucht!

von shz.de

06. Dezember 2018, 13:13 Uhr

Immenstedt (ots) - In der Nacht zum Montag hat ein Unbekannter in

Immenstedt offensichtlich mutwillig einem Pferd eine Verletzung

zugefügt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den

Täter geben können.



Am Mittwoch teilte eine Geschädigte der Polizei mit, dass ein

Veterinär eines ihrer Pferde medizinisch versorgen musste, nachdem

ein Tierquäler das Quarter Horse auf einer Weide in der Hauptstraße

vermutlich mit einem Messer attackiert hatte. Der 23-jährige

Vierbeiner erlitt einen etwa acht Zentimeter langen Schnitt, den er

sich laut der Anzeigenden nicht selbst zugefügt haben konnte.



Wer Hinweise auf den Täter geben kann, sollte sich mit der Polizei

in Tellingstedt unter der Telefonnummer 04838 / 78065 in Verbindung

setzen.



