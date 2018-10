HZA-KI: Zoll findet bei Kontrolle über 53.000 Euro

von shz.de

16. Oktober 2018, 11:13 Uhr

Kiel (ots) -



Zoll findet bei Kontrolle über 53.000 Euro



53.932 Euro Bargeld war das Ergebnis einer intensiven

Zollkontrolle durch Zollbeamte des Hauptzollamts Kiel am Kieler

Ostuferhafen am 14. Oktober 2018. Ein mit dem Fährschiff "Lisco

Victoria" einreisender Fahrgast wurde von den Zöllnern nach

mitgeführten Barmitteln befragt. Rund 17.000 Euro habe er bei sich,

sagte der Reisende. Das Geld habe er in Lettland abgehoben, um sich

in Deutschland eine Wohnung zu kaufen. Die Frage nach weiteren

Barmitteln verneinte er. Nachdem die Beamten das Geld gezählt und

auch sein Auto nach weiteren Barmitteln durchsucht hatten, händigte

der Fahrer den Beamten eine Dokumentenmappe mit insgesamt 40.556 US

Dollar aus. Das Geld stamme von einer Erbschafft seiner verstorbenen

Mutter. Das gesamte Geld war für den Wohnungskauf vorgesehen. Von den

insgesamt 53.932 Euro wurden 12 % der Gesamtsumme, 5.170 Euro als

Sicherheit einbehalten. Zusatzinformation: Alle Personen, die mit

Barmitteln im Wert von 10.000 Euro oder mehr in die EU einreisen oder

aus der EU ausreisen, müssen diesen Betrag gemäß der europäischen

Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 beim Zoll anmelden. Diese Verordnung

unterstützt die EU-weiten Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche,

Terrorismusfinanzierung und anderen illegalen Handlungen









