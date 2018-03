HZA-KI: Zoll beschlagnahmt über ein Kilogramm Amphetamin

von shz.de

23. März 2018, 10:13 Uhr

Kiel (ots) - Zoll beschlagnahmt über ein Kilogramm Amphetamin



Im Kampf gegen den Drogenschmuggel waren am 17. März 2018 Kieler

Zollbeamte erfolgreich. Die Zöllner kontrollierten gegen 20:00 Uhr

auf der Autobahn 7 Höhe Owschlag ein Pärchen, das auf dem Weg von

Holland nach Dänemark unterwegs war.



Bei der Kontrolle des Autos fiel den Beamten eine kleine braune

Kugel auf. Auf Nachfrage gab der Fahrer an, dass es sich um Haschisch

aus Holland handele. Weitere Drogen hätte er nicht bei sich.



Das diese Aussage nicht der Wahrheit entsprach, stellte sich bei

der Kontrolle des Gepäcks heraus. In einem Hosenbein versteckt fanden

die Zöllner eine Tüte, in der sich weißes eingeschweißtes Pulver

befand. Der Fahrer gab an, dass es sich um Amphetamin handele, das er

sich aus Holland mitgebracht hätte.



Insgesamt wurden 1068 Gramm Amphetamin und ca. 1,2 Gramm Haschisch

beschlagnahmt.



Je nach Qualität liegt der Straßenverkaufspreis von Amphetamin

zwischen 10,- und 20,- EUR je Gramm oder ca. 5,- EUR pro Tablette.



Die weiteren Ermittlungen führt derzeit das Zollfahndungsamt

Hamburg.









