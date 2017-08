HZA-KI: Willkommen beim Hauptzollamt Kiel Fred Reuter, ständiger Vertreter des Hauptzollamts Kiel, begrüßt am 1. August 29 Nachwuchskräfte des Zolls

Kiel (ots) - Willkommen beim Hauptzollamt Kiel Fred Reuter,

ständiger Vertreter des Hauptzollamts Kiel, begrüßt am 1. August 29

Nachwuchskräfte des Zolls



Der ständige Vertreter des Hauptzollamts Kiel, Fred Reuter, hat

heute alle angehenden Zollbeamtinnen und -beamte, die ihre Ausbildung

im gehobenen und mittleren Dienst beginnen, begrüßt. Im Rahmen eines

feierlichen Festaktes vereidigte Fred Reuter 6 Nachwuchskräfte des

gehobenen und 23 des mittleren Dienstes. Um dem Nachwuchs den

Einstieg in die komplexe Welt der Zollausbildung an diesem Tag zu

erleichtern, waren auch Familienangehörige und Partner eingeladen.



Bundesweit mehr als 1.100 junge Leute beginnen am 1. August 2017

ihre Ausbildung für den mittleren und gehobenen Dienst beim Zoll. Sie

treten heute ihren ersten Dienst bei den bundesweiten

Ausbildungshauptzollämtern an, bei denen sie für die Zeit ihrer

Ausbildung eingesetzt sind. Die Ausbildungsdauer beträgt im gehobenen

Dienst drei, im mittleren Dienst zwei Jahre.



Fred Reuter freute sich über die jungen Zöllnerinnen und Zöllner:

"Unsere neuen Kolleginnen und Kollegen können jetzt schon stolz auf

sich sein, denn sie haben sich in unserem Auswahlverfahren gegen eine

Reihe weiterer Bewerber durchgesetzt. Ihnen steht eine interessante

und hochqualifizierte Ausbildung bevor, die sie später befähigt, sich

der Aufgabenvielfalt beim Zoll zu stellen. Dazu wünsche ich allen

Nachwuchskräften viel Erfolg".



Zusatzinformation:



Bundesweit arbeiten fast 40.000 Zöllnerinnen und Zöllner in den

unterschiedlichen Arbeitsbereichen des Zolls. Das Aufgabenspektrum

des Zolls ist äußerst breit gefächert, sodass jeder Einzelne nach

seinen individuellen Stärken und Neigungen eingesetzt und gefördert

werden kann. Für eine Einstellung zum 1. August 2018 können sich

Interessierte noch bis zum 22. September 2017 bewerben.



Wer Interesse an der Informationstechnik hat, kann sich für den

dreijährigen dualen Studiengang "Verwaltungsinformatik" bewerben. Die

nächsten freien Plätze werden zum 1. August 2018 vergeben;

Bewerbungsschluss ist am 22. September 2017.



Seit 2014 bildet der Zoll auch Auszubildende zur Kauffrau und zum

Kaufmann für Büromanagement aus. Aktuelle Ausbildungsangebote für

diese duale dreijährige Ausbildung werden auf www.zoll.de (Beruf und

Karriere) eingestellt.



Ausführliche Informationen zur Bewerbung, Einstellung und

Ausbildung beim Zoll bieten wir unter www.zoll.de (Beruf und

Karriere) an.









