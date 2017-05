HZA-KI: Schwarzarbeitsbekämpfung durch das Hauptzollamt Kiel

Kiel (ots) -



Hauptzollamt Kiel bekämpft erfolgreich Schwarzarbeit; 3

Strafverfahren führten zu Freiheits- und Geldstrafe



Der Inhaber einer Kieler Firma für Büro- und Hausmeisterservice,

Bauhilfsdienste und Abbrucharbeiten wurde vom Amtsgericht Kiel wegen

Betruges sowie Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in

180 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr verurteilt. Die

Freiheitsstrafe wurde auf 3 Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Anlass

für die Verurteilung war eine verdachtsunabhängige Kontrolle des

Kieler Zolls, die zur Einleitung eines Strafverfahrens gegen den

61-jährigen Firmeninhaber führte. Dabei wurde nachgewiesen, dass

dieser über mehrere Jahre hinweg polnische Arbeiter als

scheinselbständige Subunternehmer auf verschiedenen Baustellen

beschäftigte. Er hat dabei Sozialversicherungs- und

Urlaubskassenbeiträge in Höhe von über 580.000 Euro hinterzogen.



Aufgrund der Ermittlungen der Lübecker Finanzkontrolle

Schwarzarbeit wurde gegen einen Lübecker Bauunternehmer für

Bauputzarbeiten ein Strafbefehl über 90 Tagessätze zu je 10 Euro

verhängt. Der Unternehmer ließ in den Jahren 2014 und 2015 in seinem

Unternehmen Putzerarbeiten durchführen, ohne seine Mitarbeiter zur

Sozialversicherung anzumelden. Dadurch wurden

Sozialversicherungsabgaben in Höhe von 20.000 Euro vorenthalten.

Wegen des Vorwurfs der illegalen Arbeitnehmerüberlassung verhängte

das Hauptzollamt Kiel außerdem ein Bußgeld in Höhe von insgesamt 600

Euro. Der Unternehmer schrieb die Rechnungen seiner angeblichen

Subunternehmer selbst und umging so die Anmeldung seiner Mitarbeiter

zur Sozialversicherung. Der 29-jährige fingierte dabei ein

Auftragsverhältnis als Subunternehmer. Bei einer Durchsuchung durch

die Finanzkontrolle Schwarzarbeit Lübeck wurden umfangreiche

Beweismittel sichergestellt, mit denen der Bauunternehmer überführt

wurde.



Wegen unrechtmäßigen Bezugs von Arbeitslosengeld II wurde ein von

der Kieler Finanzkontrolle Schwarzarbeit geführtes Verfahren gegen

ein Ehepaar vor dem Amtsgericht Norderstedt abgeschlossen. Ihnen

wurde Leistungsbetruges in 10 Fällen zur Last gelegt. Die 45- bzw.

52-Jahre alten Ehepartner aus dem Kreis Segeberg, die seit dem Jahr

2015 durchgehend Arbeitslosengeld II bezogen hatten, wurden zu einer

Geldstrafe von 11.500 Euro verurteilt. Ermittlungen der Kieler

Zöllner hatten ergeben, dass beide bereits seit 2009 gewerblich tätig

und damit nicht leistungsberechtigt waren. Die von der Ehefrau

verfassten Kochbücher für einen bekannten Kochautomaten wurden vom

Ehemann im Privathaushalt gebunden und über die eigene Internetfirma

verkauft. In der darauffolgenden Zeit kamen neben den Kochbüchern

auch Artikel rund ums Kochen zum Verkauf. Auf diese Weise erzielte

das Ehepaar erhebliche Einnahmen, die sie pflichtwidrig dem Jobcenter

Kreis Segeberg nicht anzeigten und damit Leistungen in Höhe von

40.500 Euro unrechtmäßig bezogen.









Original-Content von: Hauptzollamt Kiel, übermittelt durch news aktuell

