HZA-KI: Schmuggelfahrt mit dem Zug Zoll stellt über 44.000 Tabletten sicher

16. Januar 2019, 08:03 Uhr

Kiel (ots) -



Schmuggelfahrt mit dem Zug



Zoll stellt über 44.000 Tabletten sicher



Lübecker Kontrollbeamte des Hauptzollamts Kiel stellten bereits am

vorvergangenen Wochenende im Zug auf der Fahrt von Hamburg nach

Kopenhagen über 44.000 Stück Tabletten des Benzodiazepins Ksalol

sicher.



Ein 25-jähriger Reisender wurde von den Beamten nach seinem

Reiseziel sowie nach dem Mitführen von Drogen und sonstigen

verbotenen Gegenständen befragt. Er befände sich auf dem Weg von

Hamburg nach Malmö und hätte keinerlei Drogen oder Verbotenes dabei.

Als weiteres Ziel gab er an, seine Frau in Kokkola (Finnland) zu

treffen.



Die anschließende Kontrolle seines Reisegepäcks durch die

Zollbeamten bestätigte jedoch nicht die Aussage des Reisenden. Neben

den üblichen Reiseutensilien fanden die Zöllner in der Innenseite

seines Koffers kleine Päckchen, in denen sich mehrfach verpackte

Tabletten befanden. Über die Herkunft und wie die Tabletten dort

hingelangt sind, konnte er keine Angaben machen. Insgesamt stellten

die Beamten die nicht geringe Menge von 44.720 Ksalol Tabletten

sicher. Der in den Ksalol Tabletten enthaltene Wirkstoff Alprazolam

unterliegt dem Betäubungsmittelgesetz. Die Tabletten wurden umgehend

sichergestellt. Der Mann wurde von den Beamten vorläufig

festgenommen.



Im Zuge der Vernehmung gab er an, jemanden im Darknet

kennengelernt und von dem Unbekannten den Auftrag erhalten zu haben,

die Tabletten vom Kosovo nach Malmö zu bringen. Auch dass es sich um

Ksalol Tabletten handele, gab er nun zu. Ein Auto in Malmö würde am

Bahnhof die Ware übernehmen und ihm im Gegenzug 2.000 Euro in

Bitcoins aushändigen.



Das Amtsgericht Lübeck hat am 07.01.2019 auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen Verdachts des

Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und des

Haftgrundes der Fluchtgefahr gegen den Tatverdächtigen erlassen.

Dieser wurde der Justizvollzugsanstalt Lübeck zugeführt.



Die weiteren Ermittlungen führt derzeit das ZFA Hamburg.



Zusatzinformationen: Der in den Ksalol enthaltene Wirkstoff

Alprazolam" wird zur kurzzeitigen Behandlung von Angst- und

Panikstörungen eingesetzt. Alprazolam kann schon nach kurzer

Einnahmedauer zu einer psychischen und körperlichen Abhängigkeit

führen.









